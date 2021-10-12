Пандемия внесла изменения в работу Госдумы

Государственная дума VIII созыва объявила о сокращении количества пленарных заседаний с трех до двух в неделю из-за коронавируса. С этим предложением выступил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы Александр Жуков.

Нововведение распространят на октябрь, ноябрь и декабрь. Госдума будет проводить пленарные заседания три недели подряд по вторникам и четвергам с полудня до 16 часов, а четвертую неделю выделили для работы депутатов в своих избирательных округах, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что из-за пандемии Госдума проводила заседания, в основном, два дня в неделю вместо трех. Пожилые депутаты могли работать удаленно.