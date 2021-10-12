Кабмин подготовил план для борьбы с удорожанием продуктов в России

Правительство России подготовило план мер для борьбы с инфляцией на продукты питания, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни", - цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что, поскольку проблема заключается именно в предложении, то никаких изменений по экспортным пошлинам на продукты не планируется.

Глава МЭР предупредил, что в этом году россияне еще не успеют ощутить разработанные меры по стабилизации продовольственной инфляции.