В Москве прививку от гриппа сделали более 3 млн человек

Вакцинацию против гриппа прошли более 3 млн москвичей, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 11 октября 2021 года за счет всех источников финансирования в городе привито против гриппа 3 млн 60 тыс. 249 человек, из них 903 тыс. 249 детей. Охват прививками составил 24,2% от населения Москвы, что выше показателя за аналогичный период прошлого года (21,47%)", - говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

На этой неделе показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в два раза снизились среди всех возрастных групп населения, при этом эпидемические пороги превышены по взрослому населению уже на протяжении 16 недель.

В Москве активно циркулируют риновирусы, парагрипп, РС-вирусы и другие.