В Подмосковье обязательная вакцинация расширена на 80% работников сферы услуг

В Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для 80% работников сферы услуг.

Согласно постановлению главного санврача по Московской области Ольги Микаиловой от 11 октября, в регионе к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми.

Первый компонент вакцины сотрудники должны получить до 10 ноября 2021 года, а к 10 декабря - полностью пройти вакцинацию.

"Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие", - сообщает пресс-служба подмосковного минздрава.