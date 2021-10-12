Единственный выживший после обрушения дома в Батуми выздоравливает

Состояние 37-летнего мужчины, выжившего после обрушения дома в Батуми, улучшается, сообщила директор клиники "Медцентр" Медея Джикия.

Она уточнила, что завтра его переведут в палату.

"На сегодняшний день состояние здоровья пациента стабильное. Есть позитивная динамика - он более активен, адекватен. Все его жизненные показатели в норме", - цитирует Джикия Sputnik Грузия.

Директор указала, что пациента ожидает длительное лечение и реабилитация.

Напомним, один из подъездов пятиэтажного жилого дома обрушился в Батуми 8 октября, по предварительной версии - из-за ремонта, который проходил с нарушениями. В результате погибли девять человек, в том числе трое детей.