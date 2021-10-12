Депутаты новой Госдумы восьмого созыва проводят первое заседание

Государственная Дума восьмого созыва сегодня начала свое первое после парламентских выборов заседание.

Открыла его по праву старейшего по возрасту депутата первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. После прозвучавшего гимна России она озвучила основные результаты выборов и передала слово представителям прошедших в Думу политических партий, - передает "Интерфакс".

Согласно проекту порядка работы первого заседания, после выступлений партий депутаты должны будут избрать временные организационные органы – Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, а также временный секретариат. Затем парламентарии приступят к регистрации фракций, голосованию по председателю Госдумы и его заместителям, после чего будет утверждена новая структура комитетов и комиссий.

В зале сейчас присутствуют 427 парламентариев из 450 - 11 депутатов Госдумы заболели коронавирусом. Также часть депутатов могут зарегистрироваться позже с помощью заявления, если возникли проблемы с системой регистрации.