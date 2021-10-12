Главная » Новости
Азербайджан Иран

Депутаты новой Госдумы восьмого созыва проводят первое заседание

Депутаты новой Госдумы восьмого созыва проводят первое заседание

Государственная Дума восьмого созыва сегодня начала свое первое после парламентских выборов заседание.

Открыла его по праву старейшего по возрасту депутата первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. После прозвучавшего гимна России она озвучила основные результаты выборов и передала слово представителям прошедших в Думу политических партий, - передает "Интерфакс".

Согласно проекту порядка работы первого заседания, после выступлений партий депутаты должны будут избрать временные организационные органы – Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и организации работы, а также временный секретариат. Затем парламентарии приступят к регистрации фракций, голосованию по председателю Госдумы и его заместителям, после чего будет утверждена новая структура комитетов и комиссий.

В зале сейчас присутствуют 427 парламентариев из 450 - 11 депутатов Госдумы заболели коронавирусом. Также часть депутатов могут зарегистрироваться позже с помощью заявления, если возникли проблемы с системой регистрации.

700 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!