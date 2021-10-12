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Жириновский: 11 депутатов госпитализированы с коронавирусом

Жириновский: 11 депутатов госпитализированы с коронавирусом

Уже 11 депутатов Государственной Думы нового, VIII созыва госпитализированы с коронавирусом. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в первый день ее работы.

"Пятеро депутатов (Думы VII созыва) умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, на сегодня назначено первое пленарное заседание Думы нового созыва. Планируется, что новых депутатов в Кремле примет президент России Владимир Путин.

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