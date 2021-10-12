Россия и Грузия проведут переговоры в Женеве

Очередной раунд женевских переговоров между Россией и Грузией состоится 13 октября.

Глава грузинской делегации, замглавы МИД республики Лаша Дарсалия уже находится в Женеве. Сегодня стороны встретятся с сопредседателями.

"Женевские переговоры основаны на шестипунктном соглашении. Данное соглашение для нас очень важно, поскольку это первый шаг в направлении полномасштабного решения конфликта. Мы всегда стараемся, чтобы прогресс зафиксировался в связи с вопросами шестипунктного соглашения и аналогично это будет главной темой", – приводит слова Дарсалия Sputnik Грузия.

Напомним, что между Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году.