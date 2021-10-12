Тепло вернулось на Кубань

В Краснодарский край вернулось тепло – сегодня воздух в регионе прогреется до 24 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В крае будет преобладать переменная облачность, осадков не прогнозируется, а скорость восточного ветра составит 4-9 м/с, - передает "АиФ-Юг".

В Краснодаре сегодня преимущественно переменная облачность, сухо, ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха – 22-24 со знаком плюс.

На Черноморском побережье ветер будет сильнее, а в течения дня он сменит направление с северо-восточного на южное. В порывах он будет достигать 14 м/с, а воздух прогреется до 19-24 тепла.

Ночью в крае похолодает до 6-11.

Также в ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о высокой пожароопасности, особенно в северной половине края.