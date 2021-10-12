Спор за парковку вылился в смертельную поножовщину в Ереване

Мужчина погиб в результате конфликта, вспыхнувшего из-за парковочного места в Ереване. Об этом пишут армянские СМИ.

Как пишет сайт криминальной хроники Shamshyan.com, примерно в 01:40 (00:40 мск) правоохранители получили сигнал о том, что в квартале Ахтанак у частного дома произошла ссора, в ходе которой один человек получил ножевое ранение.

На месте ЧП было установлено, что причиной конфликта послужил вопрос парковки автомобиля. В итоге местный житель Егиш Г. нанес несколько ножевых ударов 46-летнему россиянину Нельсику К., приехавшему в гости к другому жителю квартала.

Раненого отправили в больницу, но по дороге тот умер.

Подозреваемый объявлен в розыск, назначены экспертизы.