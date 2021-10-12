Математики дали прогноз на ситуацию с коронавирусом в России в начале ноября

Несколько вариантов развития ситуации с коронавирусом в ноябре составили ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), пишут "Известия".

Оптимистический сценарий математиков предполагает, что в ближайший месяц число новых случаев заражения коронавирусом в России составит около 26,5 тыс в сутки, при пессимистичном развитии ситуации ежедневно заболевать будут 35 тыс человек.

Ученые отмечают, что если число заражений продолжит увеличиваться, как это происходит в последние дни, то к началу ноября суточный прирост будет составлять 0,41%. Кроме того, к началу ноября в России будет 1 млн активно болеющих людей.

Другой прогноз составлен исходя из того, что ежедневный прирост больных остановится на текущем уровне - тогда к 10 ноября в сутки будут заражаться 33 тыс человек, а количество активных случаев начнет убывать так и не достигнув отметки в 1 млн.

Самый позитивный сценарий заключается в том, что к 10 ноября в России суточная заболеваемость снизится до 26,5 тыс, а число активных случаев достигнет только 920 тыс и постепенно начнет снижаться.