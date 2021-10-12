Ушел из жизни представитель СК Владимир Маркин

На 65-м году жизни умер первый руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин, сообщает пресс-служба ведомства.

"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас", - сказано в сообщении.

Последние годы жизни Маркин тяжело болел. По имеющейся информации, в последние годы Маркин тяжело болел. Он скончался в больнице в 07:30 утра по московскому времени.