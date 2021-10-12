Глава президентской администрации Киргизии стал госсекретарем страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня освободил Суйунбека Касмамбетова от должности руководителя своей администрации - по новой Конституции он одновременно является и главой кабинета министров страны, - сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ, согласно которому Касмамбетов назначен государственным секретарем Киргизии, и он освобожден от должности руководителя администрации президента", - говорится в сообщении, передает ТАСС.