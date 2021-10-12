Росгвардия предложила тщательнее проверять потенциальных покупателей оружия

В скором времени МВД и ФСБ могут получить право проводить проверку россиян перед выдачей им лицензии на покупку оружия, соответствующий законопроект предложила Росгвардия, его текст размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке уточняется, что лицензия на приобретение оружия не будет выдаваться гражданам РФ, в отношении которых по итогам проверки, проведенной органами внутренних дел либо органами ФСБ в соответствии с законодательством, будет принято заключение о невозможности для них владеть оружием "в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности", передает "Интерфакс".

В результате, считают авторы законопроекта, оружие не смогут купить люди, причастные к организованной преступной группе, в том числе экстремистской или террористической, и те, кто хочет использовать его для преступлений.

Кроме того, ведомство предлагает внести в Федеральный закон "Об оружии" изменения, согласно которым человеку может быть отказано в выдаче лицензии.

Росгвардия также сможет аннулировать полученные ранее разрешения на хранение, ношение и использование оружия.