В Грузии выявили рекордную заболеваемость коронавирусом с начала осени

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 774 человек, последний раз подобные значения фиксировались в августе.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 640 358 человек.

За сутки выписаны 1 623 человека, с начала пандемии - 603 995. Умерли за сутки 37 пациентов, за все время - 9 306.

Суточный показатель инфицирования поднялся до 10,01%, за последние 14 дней составил 6,58%.

В карантине находится 71 человек, в стационарах наблюдаются 4 616, в ковид-гостиницах остаются 749.