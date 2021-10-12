Ради добычи олова Казахстан пожертвует березовым лесом

Для того, чтобы начать разработку крупнейшего в мире неосвоенного месторождения олова, в Северо-Казахстанской области Казахстана вырубят 48,5 га березового леса.

Месторождение Сырымбет в Айыртауском районе области единственное в стране месторождение олова, открытое еще в советское время. В 1985 году здесь было установлено промышленное оловянное оруденение, затем - наличие оловоносных кор выветривания, представляющих собой новый промышленный тип оловосодержащего сырья.

Богато оно не только оловом, но и более чем 70 другими минералами, поэтому Сырымбет является комплексным редкометально-полиметаллическим объектом с проявлением повышенных содержаний свинца и цинка, сурьмы и благородных металлов. Его разведка длилась долгие годы, и только в мае 2019 года казахстанская компания АО Tin One Mining приступила к добыче олова. А на днях стало известно, что для дальнейшей разработки месторождения необходимо вырубить 48,5 га леса, что вызвало большой общественный резонанс. Звучали даже версии, что будет вырубаться лес Имантау-Шалкарской курортной зоны, - передает Sputnik Казахстан.

Месторождение располагается в 15 км восточнее села Сырымбет и в 25 км севернее села Саумалколь и не входит в Имантау-Шалкарскую курортную зону", - заверил заместитель руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Нуржан Садыков.

Тем не менее, по словам чиновника, лес придется вырубить, а на 48,5 га находится порядка 3 тыс кубометров древесины, большая часть из которой - береза.

"Ежегодно в области воспроизводятся путем посадки порядка 1 тыс гектаров леса, и АО Tin One Mining взяло на себя обязательство по посадке лесных культур в двухкратном размере от площади переводимого участка - 97 га", - подчеркнул Садыков

Планируется, что средняя годовая производительность комбината составит 2,5 млн т руды в год, а реализация проекта позволит Казахстану войти в десятку крупнейших производителей олова в мире.