Иностранные инвестиции в Россию идут на рекорд

За первые дни октября иностранные инвесторы вложили в российские компании $130 млн - максимум с конца марта, пишет РИА Новости.

Самым популярным стал нефтегазовый сектор, интерес инвесторов подогревается энергетическим кризисом.

Инвестиционная активность усиливается на фоне растущих цен на энергоресурсы - цены на газ в начала октября установили исторический рекорд, нефть Brent обновила трехлетний максимум. На фоне этого на фондовом рынке вырос спрос на акции российских компаний.

Российские макроэкономические показатели также привлекают инвесторов - у РФ более $600 млрд в международных резервах, а госдолг - всего 17,7% от ВВП.

Доля нерезидентов на Московской бирже выросла с начала года на 0,6 п.п.

Иностранцы вкладываются в "Газпром" (он второй в мире по капитализации), в Сбербанк, показавший в июле рекордную чистую прибыль, также интерес вызывают в металлургические, нефтехимические компании и производители удобрений.