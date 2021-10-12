Ростуризм: развивать внутренний туризм за счет ограничений внешнего не планируем

Ни правительство РФ, ни в Ростуризме никогда не рассматривали возможность развивать внутренний туризм, устанавливая ограничения на выезд за рубеж. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе своего выступления в Анталье на ежегодной церемонии вручения премии Starway, основанной туроператором Coral Travel.

Она подчеркнула, что ведомство занимается развитием отрасли в целом. "Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма - это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете", - приводит слова Догузовой сайт АТОР.

Глава ведомства заверила, что не собирается вносить никаких предложений по ограничениям выезда граждан РФ за границу.

Догузова подчеркнула, что власти будут делать все возможное, чтобы россияне отдыхали за рубежом комфортно и безопасно.