44 дня Отечественной войны Азербайджана: день шестнадцатый, 12 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В шестнадцатый день войны, 12 октября, армянские оккупационные войска продолжили артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Азербайджана и попытки вновь захватить те позиции, с которых они были выбиты ранее освободительной азербайджанской армией. Армянские беспилотники были уничтожены при попытке пересечь границу и фронт.

В Италии осудили военные преступления Армении, а в США на опыте Отечественной войны Азербайджана сделали первые выводы о характере боевых действий XXI века. МИД Ирана подчеркнул, что захваченные земли Азербайджана должны быть деоккупированы.

Азербайджан организовал поездку представителей дипломатического корпуса и международных организаций в города Гянджа и Мингячевир, ставшие жертвами террористических ракетных ударов из Армении. Между тем армянский премьер-министр Никол Пашинян признал территориальные претензии Еревана к Грузии.

Глава МИД Армении, прибыв в Москву на следующий день после теракта в Гяндже, где армянская ракета средней дальности погубила десять человек, пожаловался российскому коллеге на нарушение Азербайджаном перемирия. Глава МИД РФ в ответ призвал не затягивать с мирными переговорами. В Кремле подчеркнули принципиальную важность соблюдения договоренностей по перемирию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул приверженность Баку исполнению договоренностей, которые нарушает Армения. Были опубликованы видеодокументы о катастрофическом состоянии освобожденного села Сулейманлы Джебраильского района. НАНА констатировала гибель большинства исторических и культурных памятников на оккупированных землях.

МИД России раскрыл детали переговоров о перемирии, прошедших тремя днями ранее. Вечером состоялся телефонный разговор глав Генпрокуратур России и Азербайджана. Глава Совета Федерации, в свою очередь, созвонилась со спикерами парламентов Азербайджана и Армении, а российский министр обороны - с турецким коллегой. Наконец, замглавы МИД РФ поговорил с представителями Минской группы ОБСЕ.

Поздно вечером российские СМИ опубликовали видеодокументы о последствиях теракта в Гяндже.

Таким образом, в шестнадцатый день войны азербайджанская армия продолжала продвигаться к Физули и выбивать захватчиков из сел Джебраильского района, а те пытались повторно оккупировать освобождаемые земли. Накал обстрелов населенных пунктов Азербайджана снизился после теракта в Гяндже в преддверии визита главы МИД Армении в Москву, усилилась дипломатическая работа российских властей по восстановлению режима прекращения огня, который был официально введен двумя днями ранее, но продержался не более получаса.