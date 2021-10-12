Жителю Кубани вынесли приговор за сломанный нос судебному приставу

Курганинский районный суд осудил местного жителя за применение насилия к судебным приставам, которые пришли выселять его из дома, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

"В сентябре 2020 года к дому, который занимал осужденный, для исполнения решения суда о его принудительном выселении пришли судебные приставы-исполнители. Не желая добровольно покидать дом, подсудимый толкнул женщину-пристава. За нее вступились ее коллеги, одного из которых подсудимый толкнул на металлический забор, а второго ударил кулаком, а затем головой, сломав ему нос", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на суде мужчина отрицал свою вину и отказался от дачи показаний. Его приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Защита пыталась обжаловать приговор, однако суд отклонил апелляцию.