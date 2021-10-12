Россиян не пустили на чемпионат Европы по ММА в Киеве

Глава федерации смешанных единоборств Украины Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не будут участвовать на чемпионате Европы по ММА в Киеве.

"Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны. Мы делаем все для развития спорта и обязательно поднимем боевые искусства на самый высокий уровень", — цитирует президента федерации "Спорт-Экспресс".

Он также выразил уверенность в том, что со временем у Украины будет становиться все меньше связей с Россией.

Напомним, что чемпионат Европы по ММА пройдет в Киеве с 5 по 9 ноября.