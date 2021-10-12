Ингушетия принимает международный праздник этномузыки

В ингушском Магасе сегодня стартует первый международный фестиваль-конкурс этнической музыки "Золотая зурна": в течение недели творческие коллективы разных национальностей будут знакомить гостей фестиваля с музыкой народов мира, - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры региона.

"С 12 по 19 октября в Ингушетии пройдет первый международный фестиваль-конкурс этнической музыки "Золотая зурна". Его участниками станут представители разных национальностей, которые познакомят гостей фестиваля со своей культурой. К нам приедут творческие коллективы и ансамбли из Крыма, Адыгеи, Башкортостана", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проект послужит обогащению культурного пространства России лучшими образцами этнической музыки, консолидации ведущих специалистов домов культуры в сфере этнической, инструментальной и вокальной музыки. Он примечателен тем, что вовлечет население региона в активную социокультурную деятельность, объединит усилия специалистов и творческих коллективов по сохранению и развитию лучших традиций народного искусства, - уверены в ингушском Минкульте.

В проекте примут участие солисты-вокалисты, вокальные ансамбли, солисты-инструменталисты и инструментальные ансамбли, - добавили в пресс-службе.