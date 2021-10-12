Пандемия повысила интерес российской молодежи к книгам на 62,7%

Читательская активность российской молодежи возраста 16-19 лет и 20-24 лет выросла почти на 63% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщил "Известиям" глава комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза (РКС), генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Он рассказал, что в период пандемии в соцсетях число сообщений о книгах и их авторах выросло в три раза - с 5 млн в 2019 году до 14 млн сегодня. "Свой вклад внесли связанные с ковидом ограничения на посещение массовых мероприятий. Те, у кого вечно не хватало времени на чтение, открыли для себя мир книг", - считает Капьев.

Подростки чаще всего выбирают фэнтези и антиутопии, обычно при выборе книг они прислушиваются к мнению сверстников, а не взрослых.

Ожидается, что в 2022 году книжный рынок России вырастет на 30%.