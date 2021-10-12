Нурсултан Назарбаев может возглавить Совет мудрецов

Кандидатура первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выдвинута на пост главы Совета мудрецов при Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом стало известно на встрече глав МИД стран СВМДА, которая проходит сегодня в Нур-Султане.

По словам заместителя министра иностранных дел Казахстана Акана Рахметуллина, сегодня будет принято положение о консультативно-совещательном органе при СВМДА, который называется Совет мудрецов.

Дипломат обратился к участникам встречи, пояснив, что члены СВМДА выступали за создание структуры и уже начали озвучивать имена кандидатов на членство в ней.

"В ходе встречи с нами сегодня утром президент (Касым-Жомарт) Токаев предложил в кандидаты учредителя СМВДА господина Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру", - цитирует Рахметуллина Sputnik Казахстан.