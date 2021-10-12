С наступлением осенних холодов в России активизируются ОРВИ

В России наблюдается осенний всплеск числа заболеваний ОРВИ, - сообщил сегодня Роспотребнадзор.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе в стране отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, "обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и др.)", - добавили в надзорном органе.

Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет.

На 8 октября текущего года в России от гриппа привиты более 25,6 млн человек, что составляет 17,6 % от численности населения страны, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.