Во Владикавказе заработает вторая школа космонавтики
В скором времени на базе республиканского физико-математического лицея во Владикавказе заработает детская школа космонавтики имени Р.В.Комаева.
"Школа космонавтики позволит сосредоточить материальные кадровые ресурсы на развитии в республике программ, направленных на изучение космоса, повышение интереса подрастающего поколения к космонавтике", - рассказал врио заместителя министра образования и науки Северной Осетии Алан Аликов, передает "Это Кавказ".
Школьники смогут изучать космические корабли на макете с настоящими деталями по реальным схемам, а также заниматься на тренажере для проверки вестибулярного аппарата, также детей в ней будут готовить к ЕГЭ по физике и математике.
Для республики это будет уже вторая подобная школа: первая открылась во Владикавказе в феврале 2020 года вместе с планетарием, инициатором ее создания стал космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев.
Вестник Кавказа
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