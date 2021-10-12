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Во Владикавказе заработает вторая школа космонавтики

Во Владикавказе заработает вторая школа космонавтики

В скором времени на базе республиканского физико-математического лицея во Владикавказе заработает детская школа космонавтики имени Р.В.Комаева.

"Школа космонавтики позволит сосредоточить материальные кадровые ресурсы на развитии в республике программ, направленных на изучение космоса, повышение интереса подрастающего поколения к космонавтике", - рассказал врио заместителя министра образования и науки Северной Осетии Алан Аликов, передает "Это Кавказ".

Школьники смогут изучать космические корабли на макете с настоящими деталями по реальным схемам, а также заниматься на тренажере для проверки вестибулярного аппарата, также детей в ней будут готовить к ЕГЭ по физике и математике.

Для республики это будет уже вторая подобная школа: первая открылась во Владикавказе в феврале 2020 года вместе с планетарием, инициатором ее создания стал космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев.

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Вестник Кавказа

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