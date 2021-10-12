Россияне все же предпочитают наличные карте – соцопрос

Треть россиян пользуется кредитными картами лишь для снятия наличных: в основном это вызвано тем, что не везде к оплате принимают карты, - говорится в исследовании Райффайзенбанка.

"Среди иных причин - желание выгадать с покупки, когда при оплате физическими деньгами дают скидку (19%), оплата аренды жилья (15%) и недоверие к цифровым платежам (4%)", - выяснили авторы исследования, передает РИА Новости.

Мужчины – обладатели кредитных карт используют наличные, пока их деньги инвестированы (19% против 16%), а женщины больше смотрят и на низкие цены, и на скидки при оплате наличными (22% против 15%). При этом женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%), - говорится в исследовании.