Осетинских школьников могут отправить на "длинные" каникулы

Осенние школьные каникулы в Северной Осетии могут начаться на две недели раньше и продлиться дольше, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Как отметила глава министерства образования Северной Осетии Элла Аликова, уже сейчас в республике из-за роста числа заболеваний ОРВИ и коронавирусом закрыты 16 детских садов, а в 32 школах не учатся 97 классов.

Хуже всего посещаемость была в пятницу и субботу. Отсутствующих было до 45%. Накануне ситуация исправилась, сейчас не ходят в школы и сады около 18% юных жителей республики.

"Давайте пару дней посмотрим на ситуацию, и, может быть, каникулы сделаем на неделю раньше и продлим их, чтобы получилось две недели. За это время определенный разрыв будет. Надо будет пересмотреть программу", - сказал глава региона, передает "АиФ-Ставрополье".

Окончательное решение будет принято в конце недели.

Ранее школьные каникулы в республике планировались с 25 по 31 октября.