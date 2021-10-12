Столичный регион прощается с бабьим летом

В столичном регионе сегодня последний день бабьего лета - с облачной погодой с прояснениями, без осадков, и с теплым воздухом, температура которого достигнет днем 13 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня у нас заканчивается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию влияет уходящий антициклон. Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть южный, юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление понизится и вернется в норму, к вечеру оно составит 747 мм рт ст, - добавил синоптик.