Закрытая вечеринка "слуг народа" разгневала украинцев (ВИДЕО)

Украинские пользователи Сети раскритиковали видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии "Слуга народа" в пятизвездочном отеле в курортном городе Трускавец во Львовской области, на которой присутствовал сам Владимир Зеленский.

Украинский телеканал "1+1" опубликовал репортаж со съезда партии, и на его кадрах можно увидеть, в том числе, церемонию вручения партийных "премий", а также закрытую вечеринку, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, - передает РИА Новости.

Публикация вызвала справедливую критику украинских пользователей в комментариях под соответствующим видео в YouTube.

"Жлобство 80 уровня", - заявил пользователь Dmytro Koval'ov.

"Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать", - посетовала Mironova Svetlana.

"Пир во время чумы!" – возмутился Pesotto25.

"Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило", - написала Olha Hohol.

"Нет слов… Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор!" – выразила негодование Ольга Зима.

"Чтобы это выслушать, нужно иметь крепкую нервную систему. Зашквар. До чего мы дошли с этими паралитиками", - добавила Татьяна Олейник.

Напомним, накануне депутаты Верховной рады Украины из фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" подали в офис генерального прокурора Украины два заявления о якобы преступлениях окружения президента Владимира Зеленского: относительно финансирования терроризма государственным Укрэксимбанком и офшорах, в которых фигурировал глава государства, - заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.