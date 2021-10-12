Ушла из жизни супруга Вахтанга Кикабидзе - СМИ

Ушла из жизни супруга советского и грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе, - сообщает грузинское издание Newposts со ссылкой на дочь Кебадзе Марину Сагарадзе.

′′Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...", - написала Сагарадзе в Facebook, передает РИА Новости.

Ирина Кебадзе – заслуженная артистка Грузии, ранее – прима-балерина Тбилисского академического оперного театра. Окончила Вагановское хореографическое училище в Ленинграде.

Кикабидзе и Кебадзе поженились в 1965 году и прожили вместе больше 50 лет. У пары было двое детей: дочь Кебадзе от первого брака Марина Сагарадзе, ставшая актрисой Тбилисского академического театра, и сын Константин Кикабидзе, который стал художником и живет в Канаде.