Венесуэла получила новую партию российской вакцины "Спутник V"

В Венесуэлу прибыла новая партия российского антикоронавирусного препарата "Спутник V", - сообщает посольство России в Каракасе.

"Еще одна партия вакцины уже в Каракасе!", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter и отмечается, что в республику доставили почти 800 тыс доз "Спутника V", - передает "АиФ".

До конца октября с помощью российского препарата власти Венесуэлы планируют достигнуть отметки вакцинации 70% жителей, получивших как минимум одну дозу вакцины, - отметила замминистра здравоохранения Венесуэлы Марисела Бермудес, добавив, что сейчас эта отметка превышает 50%.

Напомним, вакцинация в стране началась в феврале, ранее российской вакциной привился и президент Венесуэлы Николас Мадуро.