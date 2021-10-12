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Венесуэла получила новую партию российской вакцины "Спутник V"

Венесуэла получила новую партию российской вакцины &quot;Спутник V&quot;

В Венесуэлу прибыла новая партия российского антикоронавирусного препарата "Спутник V", - сообщает посольство России в Каракасе.

"Еще одна партия вакцины уже в Каракасе!", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter и отмечается, что в республику доставили почти 800 тыс доз "Спутника V", - передает "АиФ".

До конца октября с помощью российского препарата власти Венесуэлы планируют достигнуть отметки вакцинации 70% жителей, получивших как минимум одну дозу вакцины, - отметила замминистра здравоохранения Венесуэлы Марисела Бермудес, добавив, что сейчас эта отметка превышает 50%.

Напомним, вакцинация в стране началась в феврале, ранее российской вакциной привился и президент Венесуэлы Николас Мадуро

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