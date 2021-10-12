Самолет упал на жилые дома в Калифорнии - СМИ

Легкомоторный самолет сегодня рухнул на жилые дома в американском штате Калифорния, есть жертвы, - сообщает NBC.

Инцидент случился в городе Санти неподалеку от кампуса средней школы. В результате падения самолета загорелись два здания, погибли два человека. По словам замглавы пожарного департамента города Санти, на месте ЧП обнаружены два тела. Отмечается, что еще двое получили травмы, - передает "АиФ".

На месте ЧП работают пожарные, спасатели и сотрудники Федерального авиационного управления США, которое начало расследование.

В настоящее время устанавливается число людей, летевших на борту воздушного судна, а также количество людей, находившихся в загоревшихся домах.

Сведения о личностях погибших и пострадавших пока не приводятся.