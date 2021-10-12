РУСАДА обновило рекорд по числу дел о допинговых нарушениях

В сентябре 2021 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало 16 дел о возможных нарушениях антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В январе агентство открыло 4 дела о возможных нарушениях антидопинговых правил, в феврале - ни одного, в марте - 5, в апреле - 11, в мае - 5, в июне и июле - по 13, в августе - 2. В 2020 году было выявлено 108 возможных нарушений.

Кроме того, в сентябре инспекторы РУСАДА зафиксировали восемь нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. В январе агентство зарегистрировало 12 подобных нарушений, в феврале - 8, в марте - 19, в апреле - 14, в мае - 18, в июне - 21, в июле - 11, в августе - 19. По итогам 2020 года было выявлено 192 подобных нарушения.