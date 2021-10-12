На выставке Expo 2020 Dubai стартовала Неделя азербайджанского туризма

В рамках международной выставки Expo 2020 Dubai накануне, 11 октября, стартовала Неделя азербайджанского туризма.

При организации Центра Гейдара Алиева в течение недели в национальном павильоне Азербайджана пройдут различные мероприятия. Впервые на выставке будут представлены возможности агро- и гастрономического туризма в Азербайджане, - передает Sputnik Азербайджан..

Присутствовавший на открытии недели азербайджанского туризма главный исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид отметил, что выставка, которая продлится до марта, является важной площадкой для презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана: до конца марта 2022 года в национальном павильоне будет проведена серия мероприятий, посвященных популяризации туристического потенциала Азербайджана.

Также прошла презентация национального туристического продукта под названием "Корабль вкуса" международного проекта Slou Food, который сочетает в себе потенциал агро- и гастротуризма Азербайджана и финансируется Европейским Союзом.

Азербайджан представлен на Expo 2020 Dubai национальным павильоном, оформленным на тему "Семена будущего", интерактивные электронные средства массовой информации которого представляют видеоролики по истории, географии, культуре, современному искусству и другим темам. Здесь также представлена информация об устойчивом развитии и инновациях Азербайджана в экономической и социальной сферах, о строительных работах, проводимых на освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны землях.

Выставка, стартовавшая 11 октября, продлится до 31 марта 2022 года.