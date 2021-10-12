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В Иране стартуют военные учения сил противовоздушной обороны

Фото с официального сайта президента ИРИ
Фото с официального сайта президента ИРИ

Сегодня в Иране начинаются учения в центральных регионах страны, которые проведут силы противовоздушной обороны (ПВО) иранской армии, - заявил один из иранских командиров.

Учения направлены на повышение боевой готовности, усиление способности ПВО страны к сдерживанию агрессии вероятного противника. Командование намерено оценить эффективность отечественных систем ПВО для противодействия различным угрозам, отработать действия против радиоэлектронной борьбы и кибератак, а также улучшить координации между армией и различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции, - сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

В ходе учений будут применены современные технологии защиты от высокоточных боеприпасов, крылатых ракет, а также дронов и самолетов-невидимок.

Напомним, ПВО Ирана ежегодно проводит учения с целью повышения возможностей по защите воздушного пространства страны: тренировки проводятся на фоне роста напряженности в регионе.

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Вестник Кавказа

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