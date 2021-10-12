В Казахстане за сутки выявлено менее 1,5 тыс новых больных коронавирусом

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 1 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, - сообщили в Минздраве страны.

По числу заболевших лидирует Нур-Султан, где выявлен 271 случай, следом с 238 случаев болезни идет Алматы, на третьем месте Карагандинская область – здесь выявлено 157 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Павлодарской (155), Северо-Казахстанской (122), Алматинской (112) и Акмолинской (110) областях.

Вплотную к рубежу в 100 пациентов подобрались Костанайская (97 пациентов) и Восточно=Казахстанская (95 заболевших) области.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 907 140 случаев коронавируса.