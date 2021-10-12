В Армении обсуждают, возможно ли нормализовать отношения с Турцией

Армянские аналитики осторожно отреагировали на очевидные попытки Еревана и Анкары прощупать возможность разрядки напряженности между двумя странами, отмечает сайт британского Института по освещению войны и мира (IWPR). Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за последний месяц неоднократно намекали на готовность начать переговоры о восстановлении двусторонних отношений.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, а турецко-армянская граница закрыта с 1990-х годов. Отношения еще больше ухудшились в прошлом году во время 44-дневной войны в Карабахе. При этом в Баку утверждают, что сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против какой-либо страны, а цель состоит в обеспечении мира и стабильности в регионе. В Азербайджане хотят, чтобы Армения признала его суверенитет и территориальную целостность и создала условия для открытия коммуникаций. В этом случае могут быть налажены экономические и другие отношения с Арменией.

Президент Турции Эрдоган говорил, что Анкара готова к постепенной нормализации отношений с Арменией, если в Ереване также заявят о своей готовности двигаться в этом направлении. Он также поднял вопрос создания региональной платформы, которая поможет проложить путь из турецкой провинции Игдыр в Азербайджан, включая и железнодорожное сообщение через Армению.

Пашинян, в свою очередь, отметил на заседании кабинета министров 8 сентября, что высказывания Эрдогана предоставили возможность "обсудить нормализацию армяно-турецких отношений и восстановления железнодорожного и другого сообщения, и в Армении готовы к таким обсуждениям". Пашинян добавил, что глобальные игроки, включая Россию, США, ЕС, Китай и Индию, уже высказали заинтересованность в содействии таким переговорам.

Представители оппозиции скептически отнеслись к подходу Пашиняна. Айк Мамиджанян, секретарь парламентской фракции "Честь имею" сказал, что отсутствие у Анкары подробных предварительных условий заставляет думать о том, могла ли Турция уже получить какие-то гарантии. Ранее критики обвиняли Пашиняна в тайных переговорах по прекращению карабахской войны, в ходе которых Азербайджан освободил обширные территории, ранее оккупированные Арменией. Мамиджанян отметил, что Пашинян должен "попытаться развеять такие сомнения, иначе [это означает], что он снова решил заключить какую-то закулисную сделку".

Однако депутат фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян, возглавляющий постоянную парламентскую комиссию по внешним связям, отклонил предложения о каких-либо закулисных переговорах. "Мы хотим, чтобы Турция осознала - и мы сами тоже должны это сделать, - что Азербайджан и Турция являются совершенно разными субъектами и отдельными игроками в регионе, чьи интересы не обязательно идентичны", - сказал Агаджанян.

Эрик Акопян, политический комментатор издания Civilnet, отметил, что сменявшие друг друга правительства в Армении поддерживали идею нормализации отношений с Турцией, не добившись какого-либо прорыва. Он утверждает, что новые попытки начать переговоры могут быть сорваны внутри Турции. В результате Эрдоган будет неохотно продолжать какой-либо диалог.

Однако историк сказал, что сам факт проведения переговоров с Турцией был бы сам по себе значительным, хотя важно иметь реалистичные ожидания относительно того, чего можно достичь: "Нам есть, что обсудить с Турцией, мы должны быть прагматичными, - сказал он. - Если Армении и Турции есть что дать и получить, если они чего-то ждут от нас - а это можно раскрыть именно через диалог, - то мы должны идти по этому пути. Нам нужно было сделать это раньше".

Ара Саакян из оппозиционной партии "Айреник" ("Свободная Родина") сказал, что, хотя армяно-турецкие отношения необходимо нормализовать медленно, поэтапно: "Власти должны понимать, что заложить основы армяно-турецких отношений было бы само по себе достижением. Но для этого потребуется не одно поколение. Такие вопросы решает не [армянское] правительство, а скорее крупные коалиции".