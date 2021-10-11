Главная » Новости
Азербайджан Иран

МЧС Дагестана приглашает на онлайн-экскурсию в музей пожарной охраны

ГУ МЧС по Дагестану
ГУ МЧС по Дагестану

Жители Дагестана и всей России могут совершить онлайн-экскурсию по музею пожарной охраны, на мероприятие их приглашает ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отмечают, что на экспозициях его "Виртуального музея" представлена история пожарно-спасательного дела от его истоков до нашего времени.

"Уникальное собрание необычных, редких предметов вооружения, обмундирования, быта пожарной охраны и службы спасения никого не оставит равнодушным", - заявляют в управлении.

Чтобы ознакомиться с музеем, не выходя из дома, надо перейти по ссылке.

1095 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!