В Северной Осетии стартует профориентационный проект

Школьники Северной Осетии смогут определиться с профессией благодаря реализации федерального проекта "Билет в будущее", сообщил региональный пресс-секретарь проекта в СКФО Зураб Бемурзов, отметив, что в этом им окажут помощь педагоги, прошедшие специальное обучение.

По его словам, основная задача проекта – научить школьников осознанно принимать решения и помочь каждому подростку в выборе будущей профессии и образования. "Педагогам-навигаторам, успешно прошедшим образовательную программу, будут выданы удостоверения о повышении квалификации <...>. После чего каждый из них будет сопровождать обучающихся своей образовательной организации в рамках участия в мероприятиях проекта "Билет в будущее", - приводит слова собеседника ТАСС.

В рамках проекта, участниками которого стали 20 республиканских школ, учащиеся смогут пройти онлайн-тестирование на базе школы, которое поможет выявить сильные стороны, узнать, какие профессии могут быть им интересны и какие навыки пригодятся в этих профессиях, поучаствовать во всероссийском профориентационном уроке, который даст старт образовательной программе проекта.

Проект реализуется до 30 октября в 85 регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта "Образование".