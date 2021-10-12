Интеграция Южного Кавказа вовлечет Абхазию и Нахчыван в экономическое пространство региона

Построение единого социального, политического и экономического пространства на Южном Кавказе может стать гарантией преодоления последствий конфликтов в регионе. См. "Азербайджан может стать гарантом энергетической безопасности всего Южного Кавказа". При этом идея интеграции Южного Кавказа не ограничивается исключительно стремлением объединить ведущие экономики региона в целях извлечения максимальной прибыли.

Потенциал региона во многом не реализован, поскольку отдельные его субъекты скованы нерешенными проблемами, в результате чего не принимают активного участия в региональных проектах. Прежде всего, это касается Абхазии и Нахчыванской автономии Азербайджана.

Конечно говорить о том, что Абхазия и Нахчыван полностью изолированы от внешнего мира не приходится. Азербайджан поддерживает связь с автономной республикой благодаря воздушному сообщению или по территории Ирана; многовекторную поддержку автономии оказывает и Турция. Абхазия во многом ориентируется на Северный Кавказ, находясь в тесном контакте с республиками СКФО. Для обоих субъектов сотрудничество с соседями в ряде отраслей носит практически безальтернативный характер. В Абхазии, к примеру, остро стоит проблема энергоснабжения, которая снимается благодаря России. Проблемы топливно-энергетического характера в Нахчыване решаются благодаря построенной инфраструктуре на границе с Турцией в Садаракском районе автономии.

Однако глобальные проекты (транзит энергоресурсов, развитие современной транспортной инфраструктуры, создание новых рынков) обходят стороной Абхазию и Нахчывн, в том числе, из-за дороговизны торговых перевозок. Даже выгодное географическое положение Абхазии не дает ей возможности развивать сектор морских перевозок, поскольку страны региона не могут игнорировать грузино-абхазский кризис. Нахчыван находится в сравнительно более выгодном положении, поскольку граница с Ираном открыта, а в скором времени начнется строительство газопроводной ветки Игдыр-Садарак от ТАNAP, но обеспечение энергетической безопасности автономии не решит проблему дешевого и быстрого сообщения с основной территорией Азербайджана.

Почему важно сохранить Абхазию и Нахчыван в пространстве Южного Кавказа, сделать их активными участниками процесса интеграции? Оба субъекта представляют интерес не только с точки зрения кратчайших транспортных маршрутов. Абхазия важна для региона благодаря ее богатому рекреационному потенциалу, унаследованному от Советского Союза.; возрождения ожидает и вышеупомянутый сектор морских перевозок, который в перспективе может удовлетворять потребности всего региона, перевернув представление о нынешней экономике Абхазии, ориентированной преимущественно на аграрный сектор. Потенциал Нахчывана может сделать его одним из центров регионального авиасообщения.

Интеграция необходима и для преодоления навязанных ментальных стереотипов. Процессы интеграции могут показать, что различные общины могут жить вместе, хотя противники идеи объединения настаивают на невозможности их мирного сосуществования. Однако чем дольше оба субъекта пребывают в состоянии ограниченной коммуникации с регионом, тем выше риск, что в будущем там сложится тенденция, которая переориентируют потоки трудовой миграции за пределы Южного Кавказа.