В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после коронавируса

Врачи разработали примерные способы лечения, позволяющие пациентам восстановить память после перенесенного коронавируса. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

"Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше", - сообщила РИА Новости младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Универсальной схемы по восстановлению памяти нет, чаще всего пациентам назначают витаминные комплексы, так как витамины группы В положительно влияют на нервную систему. Также полезно разгадывать кроссворды, решать математические задачи, учить стихи.

"Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия", - добавила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, которые перенесли болезнь в легкой форме.

Руженцова отметила, что вакцинация существенно снижает постковидные проявления, в том числе нарушения памяти, если привитый человек все же заболел.