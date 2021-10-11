Хулигана, взорвавшего страйкбольную гранату у детской площадки, поймали в Ставрополе

Полицейские нашли мужчину, взрывавшего страйкбольные гранаты прямо у детской площадки в Ставрополе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

В нем говорится, что ранее в соцсетях появились снимки, на которых была запечатлена взорванная граната. В комментариях к ним было сказано, что неизвестные кидали их около детской площадки в одном из районов Ставрополя.

На место событий направились сотрудники полиции отдела полиции №4 УМВД по Ставрополю.

"В ходе работы полицейскими установлено, что 35-летний местный житель, находясь на балконе общего пользования многоквартирного дома, из хулиганских побуждений осуществил несколько взрывов страйкбольной гранаты", - пояснили в управлении.

В отделе полиции мжчина сознался в содеянном. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).