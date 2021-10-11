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Квалификация ЧМ-2022: Россия переиграла Словению и возглавила группу

Квалификация ЧМ-2022: Россия переиграла Словению и возглавила группу

В Мариборе состоялся отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе H между сборными Словении и России. Победу со счетом 2:1 одержала российская команда.

Голами в составе сборной России отметились Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32-я). У Словении единственный мяч на 40-й минуте записал на свой счет Йосип Иличич.

Обыграв Словению, сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в группе H. Идущая на втором месте Хорватия отстает на два очка.

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Вестник Кавказа

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