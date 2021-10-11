В парке культуры в Китае начал действовать азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

В китайском городе Бэнбу в парке культуры "Древние поселения" заработал павильон "Окно в азербайджанскую культуру", созданный Фондом Гейдара Алиева.

Он открылся первым из ограниченного числа иностранных национальных павильонов, которые будут действовать в парке.

В павильоне можно ознакомиться с коврами и паласами, произведениями искусства из меди, образцами декоративно-прикладного искусства и искусства шебеке, орнаментами, национальными костюмами, музыкальными инструментами. В павильоне также представлены публикации Фонда по азербайджанской культуре, истории, современному развитию Азербайджана и национальные сувениры.

В числе экспонатов также бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, скульптуры из цикла "Харыбюльбюль", "Гыз галасы" и "Газели", копия наскальных рисунков Гобустана.

На стенде I love Baku гости увидят различные сувениры, посвященные Азербайджану. На мониторах показываются видеоролики о культуре, истории и современной архитектуре Азербайджане, престижных мероприятиях, проводимых в стране.

В соответствии с достигнутым соглашением, азербайджанский павильон будет открыт на долгосрочной основе, так что миллионы гостей парка культуры "Древние поселения", который является одним из крупнейших туристических проектов КНР, смогут ежегодно получать информацию об азербайджанской культуре.

Сегодня павильон посетили заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВНС), член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван Чен, руководящие лица провинции Аньхой и города Бэнбу, а также представители дипломатического корпуса.