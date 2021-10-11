Отец пакистанской ядерной бомбы умер от Covid-19

Абдул Кадир Хан, которого считают отцом пакистанской ядерной программы, а затем обвиняли в контрабанде технологий в Иран, Северную Корею и Ливию, скончался в возрасте 85 лет. The Guardian пишет, что ученый-атомщик, который последние годы жизни провел под усиленной охраной, умер в больнице Исламабада, куда бы был госпитализирован с Covid-19.

Хан умер после того, как его перевели с легочными проблемами в городскую больницу KRL, сообщает государственная телекомпания PTV. В августе он был госпитализирован в ту же больницу с Covid-19. После возвращения домой несколько недель назад его срочно отправили обратно после ухудшения состояния.

Хан был провозглашен национальным героем за превращение Пакистана в первую в мире исламскую ядерную державу и укрепление обороноспособности от обладающей ядерным оружием Индии. Однако Запад объявил его опасным изменником из-за обмена технологиями с ядерными государствами-изгоями.

Новость о смерти Хана заставила вспомнить о его наследии. "Глубоко опечален кончиной доктора А.К. Хана", - написал в Твиттере премьер-министр Пакистана Имран Хан, подчеркнув, насколько любили ученого-ядерщика в стране за "его решающий вклад в превращение нас в государство, обладающее ядерным оружием". Для народа Пакистана он был национальным героем. Хана хвалили за то, что он поставил страну на один уровень с Индией в атомной сфере и сделал ее оборону неприступной, но он оказался под международным контролем, когда его обвинили в незаконном обмене ядерными технологиями с Ираном, Ливией и Северной Кореей.

Хан родился в Бхопале, Индия, 1 апреля 1936 года. Его семья эмигрировала в Пакистан во время кровавого раздела 1947 года в конце британского колониального правления. Абдул Кадир Хан получил ученую степень в Университете Карачи в 1960 году, затем продолжил изучение металлургической инженерии в Берлине, а затем завершил углубленное обучение в Нидерландах и Бельгии. Его решающим вкладом в ядерную программу Пакистана было приобретение проекта урановых центрифуг, которые превращают уран в топливо оружейного качества для ядерного расщепляющегося материала.

Ученому было предъявлено обвинение в краже этого проекта из Нидерландов, когда он работал на англо-голландско-немецкий консорциум ядерной инженерии Urenco, и в том, что Хан привез его в Пакистан в 1976 году. Именно в том году тогдашний премьер-министр Зульфикар Али Бхутто назначил Хана ответственным за новый правительственный проект по обогащению урана. К 1978 году его команда обогатила уран, а к 1984 году они были готовы взорвать ядерное устройство.

Хан утверждал, что ядерная оборона была лучшим сдерживающим фактором. После того, как в 1998 году Исламабад провел ядерные испытания в ответ на испытания, которые провела Индия, Хан настаивал на том, что Пакистан "никогда не хотел создавать ядерное оружие, но был вынужден это сделать". Ни один из скандалов, которые преследовали карьеру Хана, по всей видимости, не повлиял на его популярность в Пакистане. Школы, университеты, институты и благотворительные больницы по всей стране названы в его честь, а его портрет украшает их вывески, канцелярские товары и веб-сайты.