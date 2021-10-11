Адвокат рассказал о настрое голодающего Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в данный момент находится в тюрьме в Рустави, настроен решительно, об этом заявил его адвокат Бека Басилая.

По словам юриста, с подзащитным он виделся сегодня, и тот "настроен очень храбро и настроен для борьбы".

Басилая подтвердил, что оппозиционер продолжает голодовку.

"И мы все понимаем, что его физическое состояние будет ухудшаться, но его моральное состояние очень крепкое, и сейчас мы ждем второго тура выборов", - пояснил адвокат в эфире телеканала "Украина 24".