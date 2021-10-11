На Ставрополье создадут кукольный спектакль по мотивам сказок терских казаков

Кукольный спектакль по мотивам сказок терских казаков и его телеверсию в будущем 2022 году впервые создадут на Ставрополье благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, - сообщила инициатор проекта Ирина Щербакова.

"Планируется создание кукольного спектакля по мотивам сказок терских казаков в 2022 году. В планах также сделать экранизацию - отснять постановку, чтобы кукольный спектакль можно было демонстрировать в качестве фильма для детей", - сказала она.

Спектакль создадут по мотивам сказок, сборник которых планируется издать на Ставрополье в 2022 году. Для спектакля напишут сценарий, участвовать в постановке будут казаки.

"Специально для спектакля будут созданы ростовые куклы, костюмы, для этого будем привлекать специалистов. Среди казаков есть режиссеры и артисты, которые могут и умеют создавать подобные постановки. Телеверсия спектакля будет снята с использованием панорамной VR-камеры", - отметила Ирина Щербакова, передает ТАСС.

Ранее на Ставрополье постановок по терским сказкам не делали - создание первого спектакля может подтолкнуть к изучению казачьего фольклора, поскольку с древности детей воспитывали на сказках. Это самый простой способ донести ребенку, что такое добро и зло. В терских сказках есть чему поучиться, - отметила Щербакова.