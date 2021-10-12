В Ставропольском крае увеличат на 1 млрд финансирование программы "Молодая семья"

В Ставропольском крае увеличат финансирование краевой программы "Молодая семья" на 1 млрд рублей, - написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он отметил, что в 2021 году с помощью данной программы приобрели жилье 84 семьи. "Еще 28 сейчас занимаются подбором квадратных метров. На эти цели выделено более 87 млн рублей бюджетных средств", - поведал губернатор Ставропольского края.

При этом он обратил внимание на то, что семей, нуждающихся в поддержке, гораздо больше, в связи с чем было принято решение на будущий год увеличить финансирование программы за счет краевых средств на 1 млрд рублей. "Это поможет приобрести жилье еще 1,5 тыс ставропольских семей", - сказал Владимиров.