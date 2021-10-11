"Фестиваль света. Низами Гянджеви" пройдет в Баку

В Баку с 14 по 17 октября в Баку будет проходить аудиовизуальный проект "Фестиваль света. Низами Гянджеви", информирует пресс-служба министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие пройдет при организации ведомства и ряда других государственных учреждений. Цель фестиваля - привлечение большего общественного интереса к изучению, сохранению и передачи поколениям богатого поэтического и философского наследия Низами Гянджеви. В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта, в связи с этим текущий год в Азербайджане объявлен "Годом Низами Гянджеви".

Аудиовизуальные 3D-проекции появятся в рамках фестиваля на фасаде зданий Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Девичьей Башни. Световое шоу воссоздаст миниатюры по мотивам "Хамсе" Низами Гянджеви.